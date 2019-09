Valeria Marini nella foto con Gerry Scotti esagera con i filtri, l'effetto è esilarante

di Alessia Strinati

da sempre ha voluto esaltare la sua bellezza e la sensualità, anche suisolo che nell'ultimo post dideve aver eDare qualche effetto per rendere la pelle più liscia e luminosa è un trucchetto usato da tutti i "comuni mortali", ma alcune app fanno miracoli, peccato che a volte calchino un po' troppo la mano.Nell'ultima foto pubblicata dalla showgirl sui social si mostra abbracciata a Gerry Scotti, un "dietro le quinte" in occasione del memorial a Mike Bongiorno presso gli studi Mediaset di Cologno Monzese. Valeria è raggiante, come sempre, in splendida forma, pelle liscissima e fisico sinuoso, accanto a lei però spicca un altrettando luminoso Gerry Scotti, forse troppo.Gli effetti usati da Valeria prima di pubblicare la foto, hanno magari cancellato qualche imperfezione, ma hanno reso il conduttore molto diverso da come appare nella realtà, con un sorriso plastico, un incarnato ceruleo che fa apparire Gerry più simile a una statua di cera di Madame Tussauds che a un normale essere umano. Il web ha notato la lieve esagerazione e si sono scatenati i commenti: "Qualcuno invidioso dirà photoshop", "Già che c'eri potevi mettergli i capelli a Gerry", "Filtri stellari" e c'è chi poi ha fatto riferimento anche ad altri più o meno veri, più o meno noti, escamotage scrivendo "Spegnete i fari della D'Urso".