di Ida Di Grazia

Pubblicare le foto sui propri, per i Vip fa parte del lavoro. Ci si mostra sempre al meglio eè la regina delle foto glamour. Poche ore fa però anche lei ha commesso un piccolo errore caricando una foto in costume senza verificare bene che fosse ritoccata per bene.Nella prima immagine, che sta circolando prima che venisse rimossa, si vede la Marini, splendida in costume da bagno, ma l'ombra laterale mostra un po' di pancetta. La foto - la seconda a destra - è stata caricata nuovamente questa volta photoshoppata decisamente meglio.Ma i fan non hanno perso occasione di sottolineare la svista : "Photoshop fa miracoli!", scrive su facebook un utente.