Valentina Ferragni, finita la vacanza a Mykonos: una dolcissima sorpresa in aereoporto del fidanzato Luca Vezil

Anche per Valentina Ferragni si è conclusa la stagione estiva. La sorella di Chiara Ferragni è tornata da poche ore sul suolo italiano. Si trovava a Mykonos insieme alle amiche di una vita. Quest'anno, per motivi professionali, l'influncer ha trascorso le vacanze senza il fidanzato Luca Vezil. Ad attenderla in aereoporto una bella sorpresa che ovviamente Valentina non ha potuto fare a meno di documentare sui social...

La vacanza a Mykonos

La vacanza da sogno. Valentina Ferragni ha scelto l'isola più gettonata delle Cicladi. Spiaggia, sole e bikini durante il giorno. Sexy outfit e balli in discoteca durante la notte. I follower della Ferragni, quasi 5 milioni su Instagram, hanno vissuto la lussuosa vacanza attraverso i suoi post. Valentina infatti ama documentare i momenti più belli delle sue giornate e ne approfitta anche per sfoggiare i suoi migliori outfit.

Outifit per la vacanza

La Ferragni per la vacanza in Grecia ha optato per un bikini marrone che mette in evidenzia le sue forme perfette. Per la sera invece si è mostrata come una vera icona di stile, indossando un vestito nero super sexy. Maxi scollatura sul ventre che lascia intravedere l'abbronzatura di fine stagione. Posa sensuale e un bellissimo tramonto a far da sfondo.

Il ritorno a casa

Ora è tempo di tornare ai propri impegni lavorativi. Ad attenderla in aereoporto il fidanzato Luca Vezil e il cane Pablo, un piccolo bulldog francese. Cartellone in mano e palloncini di benvenuto per la fidanzata Valentina Ferragni. L'influencer ha pubblicato tutto nelle storie scrivendo: «Il miglior ritorno a casa».