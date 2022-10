Valentina Ferragni torna single, finita la storia con Luca Vezil: «Decisione tanto sofferta»

Fine alla storia d'amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. È ufficiale. E i follower qualche settimana fa se ne erano accorti che qualcosa tra i due non andava. Sui social impazzava la domanda del perché i due non si facessero piu' vedere in giro insieme le ultime vacanze le avevano anche passate separati, poi una storia social ha messo a tacere i rumors. Valentina e Luca uno stesso scatto, nello stesso ascensore, e così i fan si erano tranquillizzati. Ma il sereno è durato poco. A ufficializzare la notizia della fine è stata la sorella di Chiara Ferragni, e poi a seguire Luca, su Instagram.

Valentina Ferragni single, fine della storia con Luca Vezil

«Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci sarà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è tanto sofferta».

Il comunicato

I due influencer, sempre impegnati in giro per il mondo fra eventi e sponsorizzazioni di lusso, hanno annunciato la fine del loro rapporto con una Instagram Stories: parole identiche, pubblicate sui rispettivi profili, che avranno di certo lasciato senza parole i loro follower.

Alle toccanti parole di Valentina si sono accodate subito quelle di Luca Vezil, che ha condiviso lo stesso identico comunicato. E così anche il modo in cui lasciarsi diventa una strategia social: uso e costume ormai per le celebrities estere è infatti ufficializzare la fine di una storia, se condivisa e in armonia, con un testo congiunto.