Valentina Allegri e Piero Barone, l'amore prende "Il Volo": baci e coccole sotto ai flash

Un amore che prende il... volo quello frae del "tenorino". La figlia del tecnico della Juventus, nonchè star di Instagram, e il cantante del trio di tenori “Il volo” sono fidanzati da qualche tempo e ora hanno deciso di non nascondersi più ai paparazzi.I due infatti sono stati sorpresi da “Vero” durante una romantica serata per le vie di Milano, fra coccole ed effusioni.La coppia passeggia per la città, si scambia un bacio e poi decide di farsi fare una fotografia da un’amica, controllando i risultati sullo schermo dello smartphone.