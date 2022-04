Uomini e Donne, arriva una nuova dama: ecco chi è Catia (sorella di una vip e madre di Noemi, 27enne finita al centro del gossip)

Uomini e Donne continua a regalare emozioni e coppie. Il fortunato programma condotto da Maria De Filippi continua a tenere milioni di telespettatori incollati tutti i giorni alla tv e sempre più persone vogliono entrare nel parterre. Vuoi per trovare l'amore, vuoi per avere un po' di popolarità sono sempre più gli italiani che vogliono entrare da protagonisti nello show di Canale 5. E anche se si è famosi, o parenti di personaggi famosi, la poltrona rossa fa gola a tutti.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Uomini e Donne, nel trono over arriva Catia: la dama è la... IL RACCONTO Uomini e donne, paura per Sonia Lorenzini: «Il cuore in... SORPRESA Temptation Island non ci sarà quest'estate, la decisione... TELEVISIONE Piero Sonaglia, il ricordo ad Amici 21 dell'assistente di studio... LA BATTAGLIA Uomini e Donne, l'ex tronista Angela Artosin annuncia: «Il... SOCIAL Uomini e Donne, l'ex tronista Samantha Curcio operata per la... GOSSIP Michelle Hunziker e Elisabetta Franchi, ai ferri corti per Trussardi?...

Uomini e donne, paura per Sonia Lorenzini: «Il cuore in collasso. Pensavo di morire...»

Uomi e Donne, arriva Catia: la dama sorella di Elisabetta Franchi

È così che nella puntata di venerdì 15 aprile prende la parola una nuova dama. Una donna che per molti non è nessuno, ma che per chi è attento ha già capito chi è. Il suo intervento è stato illuminante per i telespettatori che hanno subito capito di chi fosse parente Catia. La donna è infatti la sorella di Elisabetta Franchi famosissima stilista italiana.

La dama contro Biagio

La donna entrata a gamba tesa durante un momento dedicato a Biagio Di Maro intento a discutere con Jolanda ha ricevuto un grande consenso da parte del pubblico. Catia Franchi è diventata così protagonista della puntata inserendosi nella discussione fomentata in studio dalla decisione di Biagio di cominciare a corteggiare Laura, nella convinzione che non avrebbe più incontrato Jolanda. Il cavaliere, tuttavia, ha ritrovato la donna in studio e, per questo motivo, ha deciso di tornare sui suoi passi. Ma non è stata una scelta dettata solamente dal cuore quanto piuttosto da una forma di covenienza. La decisione di ricominciare a corteggiare Jolanda, infatti per Biagio è scaturita anche dalla volontà di Laura di interrompere la loro frequentazione

E questo la sorella di Elisabetta non lo ha proprio accettato: «Ma che uomo sei? Come sei messo? Vergognati, stai zitto, dovevi essere sincero!», ha detto in trasmissione la donna.

La reazione del web

Una forza e una determinazione, quelle di Catia, che hanno subito conquistato il web. E tra una ricerca e l'altra su chi potesse essere la donna spuntano le foto con la stilista. Catia come tutte spera di trovare nella trasissione della moglie di Maurizio Costanzo l'amore, ma per ora non si è ancora presentata ufficialmente al parterre di uomini. Bisognerà attendere (forse) domani per sapere qualcosa in piu' di lei.

Temptation Island non ci sarà quest'estate, la decisione clamorosa di Maria De Filippi: ecco cosa succede

Hobbies e vita privata

Intanto vedendo il suo profilo Instagram, che vanta oltre 15mila follower ma è destinato a crescere molto, possiamo notare le tantissime immagini in cui Catia appare con la sorella, ma anche con i nipoti Leone e Ginevra. La donna ha la passione della bike e appena può fugge in tortuosi e faticosi percorsi sulle sue due ruote, lavora inoltre nell'azienda della sorella.

Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi paparazzato a Cortina con un'altra donna: la verità della figlia Aurora Ramazzotti

La figlia di Catia accende il gossip

Ma non solo, sbirciando bene e facendo 2+2 possiamo anche azzardare di affermare che Catia è mamma di due ragazzi uno di 35 e l'altra di 27. Sul primo di nome Milos Michelini non sappiamio nulla, ma sulla femmina le informazioni che abbiamo sono diverse e ci entra anche il gossip. catia è infatti la mamma di Noemi Michelini. il nome della ragazza potrebbe non dir molto a diverse persone ma in realtà Noemi è la donna che è entrata nel gossip della separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Ebbene si, proprio quella Noemi che è stata tanto vicina all'imprenditore nei suoi giorni più difficili dopo l'addio alla moglie, è la figlia della nuova dama del trono over di Maria De Filippi. Gossip smentito a gran voce dallo stesso marito della Hunziker.