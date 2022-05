Uomini e Donne, perché Davide Donadei era sparito dai social? «Non ho mai avuto la forza di parlarne. Mi vergognavo»

«Volevo parlavi di una cosa... 1 anno fa ho trascorso un periodo difficilissimo forse il più difficile». Con queste parole Davide Donadei ex tronista di Uomini e Donne svela finalmente ai suoi follower quale è stato il problema di salute che lo ha tenuto lontano dai riflettori, ma anche dai social, per tutto questo tempo. «Ero a terra fisicamente e mentalmente». Era la scorsa estate quando sui social davide parlò con i suoi follower di uno stato di salute che lo preoccupava molto, di difficoltà a guardarsi allo specchio e di un forte stress. Una condizione di disagio che non gli permetteva neanche di volersi mostrare sui social, non aveva aggiunto dettagli nè raccontato di cosa si trattasse. ma qualche ora fa è arrivata la risposta.

Davide Donadei, ecco perché era scomparso dai social

«Durante il programma ho iniziato a soffrire di acne, ho pensato potesse essere lo stress e le forte emozioni che mi bombardavano e invece no....». E se ne è accorto una volta tornato a casa con la sua Chiara, l'acne era ancora lì. «È una malattia che colpisce soprattutto lo stato mentale. Non sottovalutate mai il problema». Non è stato facile per Davide che confessa: «Mi vergognavo un sacco a farmi vedere in giro, soprattutto dopo Uomini e Donne. Poi ha imparato a conviverci, ha iniziato diverse cure e metodi per migliorare la situazione ma nessuno si è rivelato efficacie», né creme né diete niente portava benefici al volto dell'ex tronista.

La malattia

Appena mangiava anche solo un biscotto il viso si ricropiva di brufoli e bolle. Poi posta le foto del suo volto e racconta di aver sentito veramente tanti specialisti in tutta Italia e di essersi sottoposto a tantissime analisi, ma senza nessun giovamento. Addirittura Donadei dice che gli avevano diagnosticato il diabete. . Lui stava davvero molto male: «Non ho mai avuto la forza di parlarne! E penso che sia lecito vedendo le foto precedenti. Devo ringraziare Chiaretta e tutta la mia famiglia che mi sono stati vicini. Mi vedevo un mostro. Ho fatto cicli di antibiotici durati mesi. Avevo perennemente la faccia gonfia e mi faceva male! La notte piangevo!»

La nuova vita

Ci tiene a dire a tutti Davide che l'acne è una malattia difficile da sconfiggere quasi impossibile ora lui riesce a tenerla a bada grazie alle cure (e a una beuty routine) che gli ha dato una dottoressa di Napoli. La sua pelle è nettamente migliorata. Per questo è pronto a mostrarsi senza filtri e senza paure sui social. «Questa è la mia pelle oggi. Mi sento meglio e ho voglia di spaccare il mondo»