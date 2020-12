Uomini e donne, Silvia Raffaele incinta: «Presto saremo in tre... Cooming soon Lorenzo»

Silvia Raffaelle è incinta. Silvia Raffaele, ex corteggiatrice di “Uomini e donne”, ha dato l’annuncio nel giorno della viglia di Natale dal suo account Instagram.

Silvia Raffaele ha condiviso una foto che la vede, mentre indossa un maglione a tema natalizio, assieme al fidanzato Andrea La Mantia. A fianco una lunga didascalia un cui spiega di essere alla diciannovesima settimana di gravidanza, in attesa di un maschietto che chiamerà Lorenzo: “Nonostante nell’ultimo periodo io sia stata abbastanza riservata inerente la mia vita privata – ha scritto Silvia sul social - oggi sento la necessità e la gioia di condividere con voi una lieta notizia. Molto presto io e Andre saremo in tre❣️.Inizia un nuovo capitolo della nostra vita insieme e non vediamo l’ora . Cooming Soon Lorenzo 🎬💙🧸

“La gioia del tuo arrivo è un’emozione così indescrivibile che non bastano parole per raccontarlo. Nonostante quest’anno sarà un Natale un po’ diverso per tutti, ricordiamoci che questo giorno è una festa che riempie il cuore di gioie e per questo noi vorremmo augurarvi tanto amore e serenità con la speranza che sia un anno migliore per tutti . #merrychristmas #pregnancy #19weeks #waitingforyou #L🐻🎈”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA