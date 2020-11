Uomini e donne, Rosa Perrotta e l'anoressia. Le critiche dei fan: «Ecco perchè sono dimagrita»

Rosa Perrotta risponde sui social ai fan che la criticano per l’eccessivo dimagrimento. Rosa Perrotta, già protagonista di “Uomini e donne” e naufraga sull’Isola dei Famosi, secondo alcuni follower ha perso improvvisamente molto peso e in un post le sono arrivati a chiedere se non soffrisse di anoressia.

Rosa Perrotta è intervenuta dalle stories del suo account Instagram per rispondere ai commenti: “Prendo spunto da tanti commenti che ho letto nel mio ultimo post circa la magrezza e il mio stato fisico – ha spiegato ai fan - Sono molto amareggiata, chi mi conosce sa che non tendo a spettacolarizzare il dolore o i momenti tristi della vita, ma parlo soprattutto delle cose belle. I guai li affrontiamo tutti, se posso portare un sorriso a chi mi guarda preferisco fare questo”.

Il suo dimagrimento è dovuto alla preoccupazione: “Non amo la spettacolarizzazione del dolore e credo che i grandi dolori meritino silenzio. Come vi siete accorti però qualche tempo fa sono andata via dai social, dato che una delle persone più care della mia vita è stata molto male. Abbiamo dovuto affrontare questa cosa rimboccandoci le maniche, oggi le cose si sono stabilizzate, lui sta bene e anche io sono serena.

“La situazione, fra l’altro, ha comportato che mi allontanassi anche dalla mia famiglia e quindi vengo da un periodo di forte stress psicofisico. Non sono anoressica fortunatamente, ma ci vuole un po’ di delicatezza nella vita quando ci rivolgiamo agli altri, anche perché non sappiamo da cosa vengono e cosa stanno affrontando. Sarebbe più carino dire qualche parola di conforto anche dato il momento “nero” che tutti stiamo vivendo”.

