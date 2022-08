Uomini e donne, il matrimonio Sabrina Ghio col compagno Carlo: i festeggiamenti in Puglia

Prima una bambina, poi il matrimonio. Per Sabrina Ghio la vita procede a gonfie vele e, ora, ha anche sigillato il suo amore con il compagno Carlo Negri, convolando a nozze con l'uomo da cui ha avuto una bambina da pochissimo. «Marito&Moglie» scrive Sabrina a corredo di una foto dove mostra le mani di entrambi con le fedi. La cerimonia civile si è svolta in Puglia, il 25 agosto, ma il prossimo sabato ci saranno i veri festeggiamenti, come racconta l'ex tronista di Uomini e Donne. Le feste non sono mai troppe, per cui i due, in compagnia di amici e familiari hanno brindato e ballato la pizzica a Borgo Egnazia.

La storia

Sabrina Ghio, già mamma di Penelope, e Carlo Negri, insieme dal 2018 e genitori di Mia da pochi mesi, si sono sposati oggi, hanno documentato tutto sul profilo Instagram, mostrando ai follower la felicità e le fedi. "Marito e moglie" ha scritto nella didascalia del post. In queste ore, dopo aver pronunciato il fatidico sì, si stanno divertendo a ballare la pizzica a Borgo Egnazia, una tenuta di lusso in Puglia, documentando gli esilaranti momenti con amici e parenti sui social.

Dopo la deludente esperienza a Uomini e Donne, Sabrina Ghio ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Carlo Negri, lontano dal mondo dello spettacolo, di sei anni più giovane che sin da subito si è preso cura di lei, standole vicino nei momenti più belli e in quelli più difficili. Un amore consolidato e forte.