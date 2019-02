Uomini e Donne, Andrea Dal Corso dopo il "no" a Teresa Langella: «Le regole del programma lo prevedevano»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto era pronto per coronare il sogno d’amore televisivo, ma poinon si è presentato durante lo speciale serale didopo chelo aveva scelto. Il corteggiatore ha lasciato tutti i partecipanti al programma attoniti ma ora ha rotto il silenzio dal suo account instagram.Il suo è stato un “no” e ora Andrea vuole spiegare quanto successo dato che gli è stato impossibile comunicare: “Nonostante la poca voglia di replicare dinanzi a tutta questa cattiveria gratuita nei miei confronti – ha scritto nelle stories su Instagram - sento il bisogno di chiarire in prima analisi con te Teresa. Voglio dirti che non mi è stato possibile in alcun modo interfacciarmi con te dopo la scelta. Le regole del programma purtroppo non lo prevedevano”.Ha potuto parlare col padre, ma ora cerca un confronto: “Mi è stata data soltanto la possibilità, su mia richiesta e in via del tutto eccezionale, di vedere tuo padre. Probabilmente perfino i presenti non erano al corrente delle regole dello stesso programma cui stavano partecipando. Non ho alcuna intenzione di spiegare qui le emozioni che ho provato e le motivazioni che mi hanno spinto nel prendere una decisione così importante per la vita di entrambi. Sarò ben felice di farlo guardandoti negli occhi e spero che mi darai questa possibilità!”