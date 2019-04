Una passione da accendere: al party arrivano Gina Lollobrigida e Serena Autieri

di Lucilla Quaglia

Velocità che passione. Rombo di motori a via Gregorio VII: a tagliare il nastro del nuovo spazio dedicato alle “Rosse di Borgo Panigale” c’è il campione Andrea Dovizioso. La sua fiammante tuta da gara attira una notevole folla, di fan famosi e non: tutti a fare selfie con l'asso. Madrina dell’happening Serena Autieri, in blusa rossa, in onore della moto festeggiata, su giacchino sportivo. Con lei tanti altri personaggi dello spettacolo, che non disdegnano uno scatto a bordo del bolide. Tra questi lo sportivo Giorgio Pasotti, in maglione a righe colorate su giacca nera e Roberto Ciufoli, in chiodo nero da corsa. Ci sono Lago Garcia con la bionda fidanzata Eleonora Puglia, in total white. Jeans e maglia casual per Ludovico Fremont, immortalato sulla moto dei sogni. E cedono al fascino della due ruote Andrea Lo Cicero, Enrico Lo Verso, con barbone sale e pepe, Maurizio Ferrini e Pamela Camassa: con i suoi leggins di pelle nera su chiodo borchiato e stilose sneakers bianche indossa sicuramente la mise più adatta per la moto, Dovizioso escluso. E infatti la bella showgirl si mette subito in posa, in sella alla fuoriclasse della pista. E nel mega spazio arriva perfino una star hollywoodiana del calibro di Gina Lollobrigida, sempre molto glamour e attenta alle novità. Si siede su un candido divanetto e si gode lo spettacolo in elegante completo marrone e oro. Taglio del nastro a cura di Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati, e poi in alto i flute con bollicine doc.

