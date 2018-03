U&D, Anna Tedesco dopo l'addio alla trasmissione: "Chi si svende lo fa in base al prezzo del suo valore, niente!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – Ha abbandonato “Uomini e donne” sezione Trono Over, come anticipato da Leggo.it , dopo anni di partecipazione, maha ancora alcuni messaggi da lanciare attraverso Instagram.Per Anna infatti gli ultimi tempi non sono stati troppo semplici, soprattutto per via degli attacchi subiti da pubblico (in studio e social) e opinionisti per la frequentazione o meglio l’attrazione che provava per Giorgio Manetti. La dama non si è sentita difesa dal diretto interessato e dal social ha voluto sottolineare come la pensa: “Ho imparato a conoscere le persone senza giudicarle prima.. E adesso che ho capito come sono dico: Chi si svende, soprattutto per secondi fini, lo fa in base al prezzo del suo valore: NIENTE”.