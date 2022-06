Bono degli U2 a Ostuni per un aperitivo: folla di fan per un autografo

A Ostuni le sorprese sono all'ordine del giorno: il cantante Bono degli U2 (Paul David Hewson) ha scelto infatti la Villa Comunale della Città Bianca, e il "Bar della Villa" per gustare un aperitivo comodamente seduto sotto una secolare quercia, nonostante le calde temperature. La notizia ha fatto il giro dei social. Lui, frontman della rock band U2, è un compositore e musicista irlandese. I fan hanno tentato di scattare foto e farsi rilasciare un autografo ma sono stati prontamente allontanati dall'entourage dell'artista. Ostuni si conferma ogni anno meta turistica di star internazionali.

Già nel 2018 Bono Vox aveva trascorso una parte delle sue vacanze in Puglia, in quel caso a Gallipoli. L'anno scorso, invece, il frontman degli U2 aveva visitato la Liguria. L'amore per i posti di mare e per il relax, in questo caso tappa a Ostuni, come un qualunque turista, al bar della villa comunale.