Trump e Melania mano nella mano, prima uscita dopo l'intervista della pornostar Stormy Daniels

Il presidente Usa, Donald Trump, e la moglie Melania, hanno preso parte alla messa di Pasqua nella chiesa episcopale Bethesda-by-the-Sea, a Palm Beach, in Florida.I due, mano nella mano, sono entrati nella chiesa sorridenti in quella che è la prima comparsa in pubblico dopo l'intervista all'ex pornostar, Stormy Daniels, trasmessa da 60 Minutes, che asserisce di aver avuto una relazione con Trump più di 10 anni fa e che lui nega.