Quando Khal Drogo era povero: «Non avevo i soldi per tornare a casa». La foto su Instagram

A quasi 40 anni ègrazie alle sue interpretazioni di Conan il barbaro, di Aquaman, ma soprattutto diin Game of Thrones: ruolo, quest’ultimo, durato per una sola stagione ma grazie a cui è rimasto nel cuore dei fan della serie in tutto il mondo per il suo amore conParliamo di Jason Momoa, attore americano di origini hawaiiane, che ha raccontato negli ultimi giorni dei suoi inizi non esattamente semplici: in particolare dopo la fine delle riprese della prima stagione di Game of Thrones, Momoa insieme ad un amico affittò un furgone e fece un viaggio in Irlanda. Quel furgone era anche il suo ‘albergo’.Il motivo? Non aveva i soldi per tornare in America. La foto di Jason, postata su Instagram, ha già fatto il giro del mondo: nello scatto si vede appunto l’attore disteso nel retro del furgone con una coperta. «Ero in un parcheggio da qualche parte nel Donegal, troppo al verde per poter tornare a casa», si legge nella didascalia.