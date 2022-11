Totti «non ha restituito le borse a Ilary, le ha trovate lei nella Spa di casa». Lo scoop che riapre il caso

Totti e Ilary, la guerra prosegue. Tra Rolex e Balenciaga i dispetti non sono mancati tra la coppia piu' chiacchierata dell'estate. Il primo round se lo erano giocato con borse e scarpe rubate da lui e Rolex presi dalla cassetta di sicurezza da lei. Poi al secondo round sembrava che Totti avesse fatto un passo verso Ilary, che sapeva tanto di stretta di mano, restituendo le borse alla ex moglie (ma le scarpe no) la quale però si sarebbe comunque trattenuta i preziosi orologi. Ma la verità pare sia un'altra. Qualche settimana fa infatti la conduttrice dell'Isola pare che abbia provato a raggiungere la Spa della mega villa, in cui vive ancora con l'ex marito, dove non andava da tempo. Ma una volta giunta nell'area relax Ilary si sarebbe trovata la porta chiusa e impossibile da aprire. A rivelare i dettagli è Il Fatto Quotidiano.

Ilary Blasi torna a condurre l'Isola dei Famosi? Ecco l'amica (nota) che l'avrebbe convinta

Totti non ha restituito le borse a Ilary, ecco dove erano

Pare che i collaboratori domestici non sapessero nulla così a quel punto nella Blasi si sono accesi dei dubbi e ha chiamato un fabbro per aprire la porta. Forzato l'ingresso della Spa l'ex di Totti si è trovata davanti molte delle borse che non trovava piu'. Secondo Il Fatto, Ilary probabilmente era con Chanel in quel momento. Poi inizia il tour della casa e dentro un'altra stanza che era chiusa altre borse e le scarpe. Pare inoltre che a Ilary manchino anche dei gioielli, che finora non erano mai stati menzionati. Quindi la verità sarebbe che Totti non ha restituito né borse né scarpe ma in realtà è stata la Blasi a trovarle.

Totti e Ilary, il tribunale come lo stadio. «Ma lei viene scalza?». Avvocati e curiosi: si parla solo di scarpe e orologi

Il gossip esplode

Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più sociali, sempre più complici e sempre più pronti a fare il grande passo: la convivenza. E mentre loro non si nascondono più c'è un'Ilary Blasi sempre piu' sfuggente al gossip. Dopo la separazione dal Capitano e il rimpallo di accuse tra chi a tradito chi e con chi, diversi i nomi affiancati alla conduttrice, ma erano solo supposizioni. Ora invece pare proprio che per Ilary sia arrivato il momento di voltare pagina. Anzi cambiare proprio tomo. E il libro nuovo ha già un volto e un nome. Si chiama Edoardo e fa l'immobiliarista, l'uomo che è stato paparazzato assieme all'ex di Totti.

Noemi Bocchi segue Totti anche in campo: in tribuna a Roma per la partita di calciotto (ma stavolta il Capitano perde)

Ilary Blasi paparazzata con un uomo misterioso: ecco chi è

La Blasi è stata beccata a cena in dolce compagnia. Diva e Donna rivela che nella notte Ilary "è uscita con un uomo". Si chiamerebbe Edoardo e fa l'immobiliarista, stando a quanto raccontato dalla rivista. Nessun dettaglio aggiuntivo, solo delle foto a corredo della notizia in cui si vedono i due a cena insieme complici e sorridenti.

Forse un po' poco per azzardare ad affermare che Ilary ha un nuovo amore, però sicuramente ora la showgirl appare piu' serena.

E se della vita privata sentimentale di Ilary parla poco, non manca mai di aggiornare i suoi fan su quello che fa quotidianamente sui suoi canali social. E in queste ore ha acceso i follower con uno scatto piccante.

La Blasi si mostra di spalle seduta: jeans a vita alta forati, schiena nuda e capelli sciolti. Audace e sexy.

La separazione

Nel frattempo mentre Totti e Noemi con le rispettive figlie al seguito visitano una casa tra Roma Nord e il centro città per andarci a convivere, la guerra per la separazione tra Ilary e il pupone prosegue.

Mentre Francesco ha fatto un passo verso la ex riconsegnandole le borse, lei si tiene ancora i Rolex, ma in fondo pure Totti ha il suo asso nella manica: le scarpe di ilary ancora le ha lui.