Totti e Noemi insieme allo stadio? L'indiscrezione: «All'Olimpico con il figlio, in tribuna c'era anche lei»

Francesco Totti è andato allo stadio in occasione di Roma - Atalanta e a Dagospia non è sfuggito che nello stesso posto, a poca distanza, si trovava anche Noemi, la donna finita al centro del gossip giorni fa. Quando si parlava di una presunta crisi nel matrimonio dell'ex capitano della Roma e Ilary Blasi è spuntato il nome di questa giovane donna. Per Noemi la vita è cambiata improvvisamente dopo essere finita sotto i riflettori e oggi che è tornata allo stadio per tifare Roma torna anche il gossip. «Stato Olimpico: in tribuna Totti con il figlio. A 60 metri Noemi con le sue amiche...», si legge su Dagospia. Totti e la moglie hanno smentito le voci su una crisi con un video finito sui social e le stories da un noto ristorante romano con la famiglia al completo. La presenza di Noemi allo stadio, però, non è passata inosservata.

