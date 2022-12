Francesco Totti e Noemi Bocchi alle prese col trasloco: su Chi le foto del loro nuovo nido d'amore

Francesco Totti e Noemi Bocchi si preparano per traslocare definitivamente nel nuovo appartamento da quasi 300 metri quadri a Roma Nord, nei pressi di piazza Jacini. La nuova compagna dell'ex romanista si sta abituando alla popolarità del Pupone, ma rimane ancora scettica alla vista dei paparazzi, come infatti dimostrano le nuove foto di Chi: Noemi si è coperta il viso con il cappuccio all'ingresso del parco residenziale impedendo all'obiettivo di riprendere il suo volto.

La casa Totti-Bocchi

Presto Totti e Noemi si trasferiranno nel loro nido d'amore potendo festeggiare così il primo Natale insieme, probabilmente in compagnia dei figli dell'ex capitano giallorosso Cristian, Chanel e Isabel, i quali hanno già avuto modo di conoscere la nuova fiamma del papà in occasione dei suoi 46 anni, alla cena di compleanno. Le foto del settimanale diretto da Alfonso Signorini saranno disponibili in edicola da domani 7 dicembre e mostrano gli ultimi passi della coppia verso il trasloco definitivo. Inoltre si riporta che all'interno della casa c'è anche Francesco Totti con l'amico Giancarlo Pantano, solo che i fotografi non sono riusciti a pizzicare i due.