Totti e Noemi Bocchi, bagno insieme a Sabaudia? Il video che impazza su TikTok

Più che una storia d'amore, un vero e proprio tormentone dell'estate 2022: Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati la coppia più chiacchierata dell'estate, tra presunti avvistamenti, paparazzate vere e proprie e tanto chiacchiericcio (senza dimenticare la ex Ilary Blasi sullo sfondo).

Sono loro o non sono loro?

Proviene dagli ultimi scampoli di vacanza - lui a Sabaudia, lei al Circeo - un video che sta facendo il giro dei social. Partito da TikTok, avrebbe la presesa di aver ripreso l'ex capitano della Roma e la sua presunta nuova compagna durante un momento di relax al mare. In particolare, il video che immortala le due figure in lonantananza, sarebbe stata girato in spiaggia a Sabaudia.

Le due persone riprese dal bagnasciuga camminano nell'acqua poco profonda, immerse fino alla vita e a una discreta distanza dalla vita. Attorno a loro, pochi altri bagnanti. Non vi è alcuna certezza che i due profili siano porprio quelli di Francesco Totti e Noemi Bocchi, ma c'è da scommettere che se l'estate del gossip è stata calda, l'autunno sarà rovente.