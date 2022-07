Totti e Noemi nello stesso locale con Ilary, ecco il video che li ritrae insieme. La reazione della conduttrice dell'Isola

Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi, un triangolo che ha preso forma già nell'autunno 2021. Un video spuntato nelle ultime ore, aggiunge un tassello al gossip più chiacchierato del momento. A pubblicarlo è Alessandro Nuccetelli, amico storico del Capitano della Roma. Il 23 ottobre 2021 Totti e sua moglie Ilary partecipano alla festa di compleanno dell'amico nel locale La Villa, in zona Monteverde, di proprietà di Andrea Battistelli e Anna Boschetti, ex partecipanti di Temptation Island. Durante il video che riassume la bella serata, viene ripresa per due volte anche Noemi, mentre balla sulle note di O surdato ‘nnammurato. Poco distante, in un altro tavolo, ecco Francesco e Ilary (seduti alle estremità opposte).

«Dando per scontato l’estraneità di Ilary, fin troppo azzardata la scelta di Totti di portarla nello stesso posto, Nuccetelli che conosceva Noemi sapeva che era lì? Inquadrata per caso o volontariamente con tanto di montaggio al video?», scrive il sito Dagospia, riprendendo lo scoop di "Oggi" che ha scoperto il video del mistero.

Domanda legittima, che mette Totti in una posizione già complicata da alcune rivelazioni degli ultimi giorni. Tra queste, anche il coinvolgimento della piccola Isabel, portata in gran segreto a casa di Noemi già nei mesi scorsi, riferisce il settimanale Chi.

Nuovi rumors su Totti e Noemi, la reazione di Ilary Blasi

Intanto, mentre Ilary continua a documentare le sue vacanze, finora divise tra un viaggio in Tanzania con sorella e figli e la solita Sabaudia, Francesco si è trincerato nel silenzio più assoluto. Sui social dà segni di vita solo per pubblicazioni pubblicitarie. Ma dopo il polverone degli ultimi giorni, stanco di essere additato come unico colpevole della rottura, sarebbe pronto a dire la sua. Intanto l'ex Pupone sarebbe "scappato" proprio insieme a Noemi in una meta esotica, per una vacanza lontano da tutti.