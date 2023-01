Totti e Noemi, vacanza da sogno con i figli sulla Symphony of the Seas: la nave dei record è diretta alle Bahamas

Totti e Ilary Blasi hanno dato il benvenuto al nuovo anno con i rispettivi nuovi partner. Ilary è partita alla volta di Bangkok già una settimana fa per trascorrere un Capodanno romantico insieme al suo nuovo compagno Bastian Muller. Totti e Noemi Bocchi, invece, hanno deciso di volare al caldo scegliendo come meta le acque cristalline di Miami. La fuga romantica si è trasformata, però, in una vacanza di famiglia perché con loro ci sono i cinque figli (i tre di lui, i due di lei), lo storico amico di Francesco Giancarlo Pantano, con moglie e figlio, e l'altro amico storico Emanuele Maurizi.

Totti, body shaming e insulti sui social: «Sei ingrassato, hai mangiato le borse di Ilary?»

Totti e Noemi, la crociera da sogno

La comitiva è stata avvistata qualche giorno fa a Fiumicino da una fan che ha scattato una foto e l'ha inviata poi a Deianira Marzano, conosciuta come la regina social del gossip che ha fatto diventare virale lo scatto rendendo subito pubblica la meta di Totti e Noemi. A suggerire la loro partenza ci ha pensato anche Chanel Totti che con una storia pubblicata su Instagram ha mostrato il tabellone dei voli dell'aereporto di Fiumicino.

La meta è stata resa nota: la crociera a cinque stelle è partita da Miami verso le Bahamas. Il gruppo ha ha scelto la "Symphony of the Seas", una nave con 5 anni di vita, che a bordo ha ristoranti di qualsiasi genere e al momento dl varo, nel 2017, era la nave passeggeri più grande al mondo. Ci sono un campo da golf, un simulatore di onde da surf, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e tutti altri servizi sportivi di altissimo livello. Il costo? Si parte da, almeno, 400 euro al giorno a persona, esclusi i voli per arrivarci.