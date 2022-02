L’aria di crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi si respirava da mesi, ieri è diventata di dominio pubblico. Oggi ecco spuntare i primi dettagli, come la nuova presunta fidanzata dell’ex numero 10: Noemi Bocchi, 34 anni, laureata alla Lumsa in economia aziendale e bancaria, due figli e designer floreale.

Totti e Noemi, allo stadio per Roma-Genoa

Una storia che andrebbe avanti da ottobre, in occasione di Roma-Genoa, due file più in alto di Totti. Anche lei ha assistito alla partita contro i rossoblù, condivide con Francesco la passione per il padel e sono stati visti insieme più di una volta in alcuni locali della Capitale. Il suo ex marito è un imprenditore e lavora del mondo del calcio giovanile. Il suo account Instagram è privato, mentre in quello Facebook c’è la foto dei suoi splendidi bambini, nessuna assieme a Francesco. Per il momento.

La storia è rimasta nascosta almeno per quattro mesi, entrambi hanno cercato di non dare troppo l’occhio e non farsi sorprendere insieme dai tifosi sempre pronti a scattare un selfie con l’ex capitano e dagli obiettivi dei paparazzi da sempre interessati al privato di Francesco. Tra le foto pubblicate sull’account Facebook di Noemi e visibili pubblicamente, ce ne sono molte in splendidi posti di mare assieme alla famiglia, ma anche video a un concerto di Tiziano Ferro. Viaggi e musica, due passioni in più che potrà condividere con Francesco.

La lite Totti-Ilary a Castel Gandolfo

L'ultimo indizio di un rapporto non più idilliaco tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe riconducibile a una lite esplosa lo scorso 5 febbraio durante una gita in famiglia sulle rive del lago di Castel Gandolfo, nella zona dei Castelli Romani. E rumors nella Capitale parlano di una separazione ormai prossima, ad un passo dall'essere ufficializzata con il Totti addirittura pronto a lasciare la villa del Torrino per tornare nella sua casa a Casal Palocco che - prima del recente trasloco all'Eur - era occupata dalla mamma. Quel giorno Totti e la Blasi passarono una domenica insieme ai loro tre figli e una coppia di amici, prima al lago e poi nel centro storico della cittadina papale. Un giro sulle giostre sul lungolago, poi il pranzo al Borgo Antico presso la trattoria storica "Arte e Vino" con pranzo tipico a base di piatti romani e vini dei Castelli Romani. Infine la passeggiata nel centro storico con foto ricordo di Ilary poi postate sul suo profilo Instagram. La coppia non si è sottratta a selfie e autografi con i loro fan, anche se il capitano si era presentato un po' "camuffato", con mascherina, cappellino e cappuccio del giubbino in testa.