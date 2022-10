Totti e Noemi, la prima vacanza “pubblica”: a Montecarlo nello stesso hotel in cui Ilary festeggiò il compleanno, poi la cena da Briatore

È finito il tempo in cui Francesco Totti era obbligato a sfoggiare tutti i suoi cappelli per nascondersi dai paparazzi, ormai la sua storia con Noemi Bocchi è ufficiale. Le foto dei due ex amanti insieme a Montecarlo ha fatto il giro del web. Francesco e Noemi seduti uno di fianco all'altro per seguire la partita Monaco-Clemont sereni e rilassanti senza piu' doversi nascondersi.

Totti e la figlia Chanel, il video su Tiktok con papà Francesco è virale: «Sesso? 'Na cifra»

Totti e Noemi, la prima vacanza insieme

Sono tornati proprio del luogo del misfatto lì a Montecarlo dove li avevano beccati la prima volta ma stavolta è tutto diverso. Totti e la Bocchi, dopo aver fatto le prove di famiglia allargata con tutti i figli, che sembrano aver superato, e aver preso una casa a Vigna Clara in cui convivere, ora si sono presi qualche giorno per una vacanza lampo nel principato per partecipare a un torneo di padel di beneficenza. La passione per lo sport di tendenza che li ha fatti conoscere continua a tenerli insieme.

Totti e Noemi a Montecarlo tra stadio, mare e jet set: ecco la prima uscita “pubblica”

Dove sono stati

A pubblicare le foto della prima vacanza di coppia è stato Chi. Nel settimanale di Alfonso Signorini si vedono i due che alloggiano all’Hotel de Paris, lo stesso albergo di lusso dove Totti festeggiò i 38 anni di Ilary. Il post stadio il capitano e la sua dama lo hanno passato al Crazy Pizza di Flavio Briatore. Insomma Totti non ha una grande inventiva quando si tratta di ristoranti e hotel. Ma ora i due sono già a Roma pronti ad arredare la nuova casa. Per Ilary Blasi si era parlato di un imminente trasferimento a Milano, ma per ora la conduttrice rimarrà nella villa dell'Eur insieme ai figli.