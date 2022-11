Totti e Noemi Bocchi vanno a vivere insieme: dove si trova e quanto costa il super attico a Roma Nord

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero deciso di compiere il grande passo: a breve, infatti, la coppia inizierà una convivenza vera e propria. Ora che i due sono usciti allo scoperto e non hanno più alcun motivo per nascondersi, trapelano fotografie e informazioni sul loro imminente futuro. Il magazine Chi, infatti, li ha immortalati insieme mentre visitano un attico situato in zona Roma Nord.

Totti e Noemi pronti al grande passo: ecco quanto costa la nuova casa

«La prova di quanto il loro legame corra e di quanto questo passaggio sia stato meditato e preparato nel tempo, nonostante Totti dica di frequentare Noemi solo da Capodanno. La coppia, quindi, potrebbe festeggiare il primo anniversario ufficiale in una nuova casa. E non una dimora qualunque. Parliamo di attico e superattico in un condominio di lusso fra Roma nord e il centro città. Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione». Ecco quanto riporta il settimanale di Alfonso Signorini.

Foto: Chi Magazine

Aria di pace con Ilary?

Si sta mettendo piu' sereno il cielo per Francesco Totti che fa anche un passo verso l'ex moglie Ilary Blasi che avrebbe deciso di restituire le preziose borse alla ex moglie. Si parla di prodotti firmati Chanel, Dior, Hermés, Gucci, mica roba da ridere. Il gesto conciliante, ad ogni modo, non avrebbe convinto Ilary a ridare a Francesco Totti i suoi tanto chiacchierati Rolex.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com