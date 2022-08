Totti, Noemi e Ilary: gli ultimi gossip. Lui è a Sabaudia, l'altraal Circeo a pochi chilometri di distanza

Una calda estate resa bollente dalla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo che i due ex coniugi si sono dati il cambio nella villa di Sabaudia, ieri sono arrivate nuove foto che dimostrano che la relazione tra l'ex pupone e Noemi Bocchi prosegue a gonfie vele. Le foto le ha pubblicate Chi, con un Totti che entra nella casa di Noemi giovedì sera per poi riuscirne la mattina seguente, scatti che dimostrano una certa familiarità tra i due. E, sembra proprio non vogliano mascherarla. Ma d'altronde, stando al gossip, i due si frequenterebbero da circa un anno. La storia sembra talmente seria al punto di assumersi ogni rischio legato al gossip. Se Francesco prima tentava di sfuggire ai fotografi facendosi prestare l'auto dagli amici, ora si sposta persino in moto da casa dell'amante. Solo la visiera a nascondere lo sguardo.

Noemi Bocchi avvistata a Sabaudia: l'ultima indiscrezione

E ora esce una nuova indiscrezione che delinea ancora piu' questa estate di separazioni all'insegna del gossip. Mentre Totti è arrivato a Sabaudia per godersi un po' di relax in compagnia delle figlie, è stata avvistata anche Noemi nei paraggi. «Avvisate Ilary Blasi: Noemi Bocchi si sta facendo un bagnetto al Circeo, a 1km o poco più dalla casa di Sabaudia dove l'ex Letterina si sta leccando le ferite dopo la fine della relazione con Totti». A rivelare l'indiscrezione è stato Dagospia, che con tanto di foto, mostra la Bocchi che esce dalle acque sabaude, ironizzandoci anche su: «La foto della bombastica nuova fiamma del Capitano che esce dall'acqua manco fosse Ursula Andress».

La clausola per Ilary

Nel frattempo continuano a trapelare indiscrezioni sulla separazione. Secondo quanto riportato da Nuovo Tv, il settimanale di Riccardo Signoretti, pare che Francesco Totti abbia chiesto all’ex moglie di rimanere a vivere a Roma piuttosto che trasferirsi a Milano. Sembrerebbe, infatti, che la conduttrice stesse valutando l’ipotesi di comprare casa nel capoluogo lombardo, portando con sé anche i figli. La decisione della Blasi è stata duramente contestata dall’ex calciatore che ha chiesto l’intervento dei legali imponendo un accordo scritto. L’indiscrezione, al momento, non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati che perseguono la loro "strategia" di silenzio stampa.