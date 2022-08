Totti e Ilary torneranno insieme? «Non lo escludo». La confessione dell'amico Alex Nuccetelli che fa sognare i fan

Un via vai di voci e foto che si rincorrono senza smentite nè conferme. Ptotagonisti indiscussi dell'estate 2022 Francesco Totti, Ilary Blasi, Noemi Bocchi e pure l'amico pr del pupone Alex Nuccetelli. E proprio lui, il cupido dell'ex capitano giallorosso, torna a parlare della storia finita dopo 20 anni tra Totti e Ilary.

Ospite de l'Estate in Diretta, il talk di Rai Uno condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua, Alex è ritornato a raccontare la verità, la sua, della fine del matrimonio tra l'ex re e regina di Roma.

Francesco Totti, Noemi Bocchi avvistata al Circeo. «Era in spiaggia a prendere il sole, poi è salita su uno yacht»

Totti e Ilary, come sono i rapporti?

«Come sta Francesco in questo momento?», ha chiesto la Capua senza girarci intorno. «Sono momenti che nella vita che abbiamo passato un po’ tutti – la risposta di Alex -, non ci si ritrova mai al massimo. Lui e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. La priorità assoluta si dà hai figli e quindi tuteleranno quelli soprattutto». È intervenuta anche Alba Parietti in merito, opinionista del talk: «A me dispiace tantissimo per loro. Bisogna avere buon senso, le separazioni sono sempre lutti enormi. Francesco ha molta anima, è una persona molto perbene, ha grande empatia. Lui vuole essere un buon padre. Quello che vogliono i figli, alla fine, è quello di continuare ad avere equilibri. Forse ne hanno di più con due genitori separati che vanno d’accordo e sono in pace. In questi casi, dopo un matrimonio così lungo, le colpe sono sempre al cinquanta per cento»

Amendola-Neri come Totti e Blasi: la coppia scoppia d'estate. «Lui ha già lasciato la casa di famiglia»

Totti con Isabel andava a casa di Noemi? La verità di Nuccetelli

Semprini è tornato sul gossip che ha gettato, forse piu' fango sulla figura di Totti, e cioò su quella voce secondo la quale lui portava Isabel a casa di Noemi per passare inosservato agli occhi dei paparazzi. «Cosa ne pensa Totti di questo?». Ha risposto senza esitazioni Alex: «Escludo categoricamente una cosa di questo tipo Francesco è una persona attenta con i figli e non credo vengano messi in mezzo a una situazione del genere. Lui non vuole creare stravolgimenti, è l’unica cosa su cui si sta basando e vuole trasmettere ciò anche alla moglie».

Totti a Sabaudia senza Ilary e Noemi Bocchi al Circeo (poco lontano): paparazzi a caccia della nuova fiamma

E i video dei tre nello stesso locale?

Poi sempre il giornalista mostra i video incriminati in cui si vedono, lo scorso ottobre, Totti, Ilary e Noemi nello stesso locale: «Ripeto: Francesco e Noemi prima si sono conosciuti a un torneo di padel. Conosciuti e basta, non che si sono frequentati. Poi io ho fatto cinque serate in quel locale e Noemi c’è stata in tutte le serate. Pura fantasia pensare che Totti abbia voluto lì Noemi quando c’era anche Ilary», ha spiegato Nuccetelli.

Totti a Sabaudia, Noemi Bocchi al Circeo a pochi chilometri da lui: e Ilary è bloccata a Roma per una clausola. L'ultimo gossip

Ma Totti e Ilary torneranno insieme?

Alba Parietti interviene accendendo i dubbi: «Io ne ho viste di tutti i colori, quindi non escluso niente. Non sarà questo il caso…». Poi però c'è stata una parentesi in cui si è parlato dei ritorni di fiamma: così diventano protagonisti Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

«Torneranno insieme anche Totti e Ilary?», hanno domandato i conduttori. «Questo non lo possiamo escludere», neanche Nuccetelli può dire un no secco a questa ipotesi.

Anche se le foto di Noemi al Circeo, mentre Totti è a Sabaudia, e quelle di lui che usciva da casa della dama bionda qualche giorno fa non ci fanno ben sperare, però ancora sognare c'è concesso.