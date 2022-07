Totti e Ilary Blasi si sono separati: «Lui l'ha tradita, ecco di chi si tratta»

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati. Alle 19, l'ex coppia più in vista dello showbiz annuncerà, in un comunicato congiunto, la separazione in modo consensuale e in grande serenità.

La notizia della rottura era nell’aria da mesi, da quando Dagospia parlò di un presunto tradimento di Totti con Noemi Bocchi, avvalorando le voci di un'imminente separazione. Alla presunta "notizia bomba", erano seguite smentite (poco convincenti). Ma sui social nessuno ha più visto Totti e Ilary insieme.

Totti e Ilary Blasi si separano: ecco cosa è successo

Dopo 17 anni, dunque, è giunto al capolinea la love story più seguita d'Italia. Era il 19 giugno 2005, quando l'allora capitano della Roma e l'ex letterina si sono sposati in diretta nazionale. Circondati dall'affetto dei fan e dei tifosi giallorossi.

La rottura era nell’aria da mesi, da quando Dagospia ha parlato del presunto tradimento di Totti con Noemi Bocchi, avvalorando le voci di un'imminente separazione con la moglie. Una notizia choc per i fan della coppia, tra le più amate dello showbiz. A mandare in frantumi le nozze potrebbe essere stata proprio la presenza di Noemi Bocchi, incontrata durante un torneo di Padel e avvistata allo stadio vicino allo storico capitano romanista. Ilary e Francesco Totti hanno 3 figli: Cristian, Chanel e Isabel.