Totti e Ilary Blasi, lo scontro arriva alla Longarina: lucchetti alla scuola calcio, genitori infuriati

Niente allenamento, si torna a casa. È ciò che si sono sentiti dire i bambini arrivati all'impianto della Longarina della Totti Soccer School, che hanno trovato l'impianto chiuso e l'accesso a campi e spogliatoi reso impossibile. Infuriati i genitori, che sono stati avvisati da un messaggio arrivato sulla chat di gruppo. La certezza è che su quell'impianto pende la spada di Damocle dello scontro tra le famiglie Totti e Blasi.

Scuola calcio chiusa, l'avviso ai genitori

Nell’avviso ai genitori questa la motivazione della società: «La s.s.d.

a.r.l. Totti Soccer School, informa i suoi tesserati e le rispettive famiglie che oggi, in maniera totalmente arbitraria ed in assenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, è stato chiuso ed impedito l’accesso ai campi e agli spogliatoi da parte del gestore dell’impianto. Tale ingiustificato e illegittimo atto di chiusura, di fatto, impedisce temporaneamente e sino a data da destinarsi, il regolare svolgimento della ordinaria attività sportiva programmata. Auspicando una pronta risoluzione del problema, si formula riserva di comunicare appena possibile la ripresa delle attività del settore agonistico e della scuola calcio. Ciononostante, si precisa che la proprietà del centro sportivo è e rimane in capo alla famiglia Totti. Ci scusiamo per il disagio. Distinti saluti la società Totti Soccer School». Il 13 aprile l’ex gestione aveva già ricevuto lo sfratto, con la possibilità di uscire autonomamente entro il 30 giugno. Le questioni legali invece potrebbero non risolversi in tempi brevi, nonostante le intenzioni dichiarate della società.