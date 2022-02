Totti, cena al ristorante con Ilary e il video (subito virale): «Rottura? Solo fake news». Poi la gag coi fotografi: «Sono 20 anni che ci baciamo»

«Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: di fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini. E i bambini vanno rispettati e sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire». Lo ha detto Francesco Totti attraverso una serie di storie pubblicate sul suo account Instagram.

APPROFONDIMENTI VIDEO Totti e Ilary, la cena con la famiglia in un ristorante del Centro di... PERSONE Totti e Ilary Blasi a cena con i figli in un ristorante in centro IL VIDEO Totti e Ilary, l'ex capitano smentisce la crisi: «Solo fake... CERTI AMORI NON FINISCONO Francesco Totti e Ilary Blasi, amore al capolinea? I bookie non ci... LA COPPIA Crisi Totti e Ilary, le reazioni social: «È una...

Francesco Totti e Ilary Blasi, amore al capolinea? I bookie non ci credono: in quota trionfa l'amore

Totti e la cena con Ilary

L'ex attaccante della Roma ha trascorso la serata a cena assieme alla moglie Ilary Blasi in un noto ristorante del Centro della Capitale, nei pressi del Quirinale. Con loro anche il figli Cristian e Isabel. Il tutto ripreso da una storia pubblicata dalla showgirl in serata, quasi a voler rispondere a tutti i gossip sulla coppia pubblicati nelle ultime 24 ore. Nel video di pochi secondi si intravedono i due figli intenti parlare e mangiare una cena a base di pesce. Per qualche istante si vede anche Francesco Totti bere un bicchiere di Coca Cola: «Grande Vincenzo», dice Ilary Blasi al cameriere del ristorante. Pronta la risposta: «Grande di stazza, vero?». Un clima familiare e amichevole quasi a voler comunicare che tra la coppia non è in atto una crisi.

Dopo cena la battuta: «Bacio con Ilary? Sono 20 anni che ci baciamo»

Un sorriso per tutti e una raffica di battute, secondo il suo stile. È finita così la cena. Uscendo dal locale con in braccio la figlia Isabel, Totti si è fatto largo in una selva di fotografi che lo hanno bersagliato di flash («già non ci vedo, se poi fate così...»), mentre Ilary si era defilata in compagnia dell'altra figlia Chanel. A una signora che gli ha detto «vieni a mangiare anche nel mio ristorante» l'icona romanista ha risposto con uno scherzoso «vengo se non paghiamo», poi continuando a non negarsi ai fotografi ha così risposto, ridendo, al coro degli stessi fotografi che chiedevano un bacio con Ilary: «Sono venti anni che ci baciamo». E poi sorridendo insieme alla moglie: «E poi lei dice che adesso le piacciono le donne». «Attenti, che non ho l'assicurazione», è stata l'ennesima battuta rivolta a un paio di fotografi che si erano quasi sdraiati sul cofano della sua auto e poi, sempre con il finestrino abbassato e quasi implorando: «Dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca».