Totti e Ilary pace fatta? La separazione consensuale sempre più vicina: «Tutto merito di Bastian» (fidanzato della Blasi). L'indiscrezione

A marzo, Totti e Ilary tornano in tribunale per la separazione. E gli animi sembrano essere più pacati, finalmente. Negli ultimi giorni infatti ha ricominciato a volare alto la possibilità che tra i due ex coniugi si possa raggiungere una separazione consensuale. Il motivo? Entrambi la vogliono chiudere in fretta.

Ilary Blasi fa sul serio con Bastian, in montagna arrivano le presentazioni del nuovo compagno alla famiglia e agli amici: le foto

Totti e Ilary, si va verso la consensuale: merito di Bastian

Inoltre stando a quanto riporta il Corriere della Sera, i due dopo mesi in cui comunicavano solo tramite WhatsApp, ora pare siano tornati a parlarsi in modo pacato, non proprio cordiali, ma civili. E il merito di tutto questo sarebbe di Bastian Muller. La conduttrice de L'Isola dei Famosi è innamoratissima dell'imprenditore, tanto che lo avrebbe già presentato a famiglia e amici, e per questo vuole chiudere definitivamente con il passato.

Blasi innamoratissima

«Ilary vuole godersi il presente e programma il futuro con il nuovo compagno, lasciando perdere ogni desiderio di ripicca», si legge sul Corriere. Anche se è poco che stanno insieme la storia tra Ilary e Bastian è molto seria: lui ha conosciuta già la sorella della showgirl e anche la figlia piccola Isabel. E anche tra gli amici della Blasi, Muller sembra cavarsela alla grande: lui e Michelle Hunziker (ad esempio) vanno molto d'accordo.

Noemi Bocchi, l'ex marito Caucci avvisa Totti: «E' molto furba. Le interessa solo avere una vita di lusso»

Totti e Noemi: come va la storia?

Smentiti inoltre i rumors su una presunta crisi tra Totti e Noemi: l'amore tra i due procede a gonfie vele e la convivenza ha solo rafforzato il loro legame. La coppia ha da poco festeggiato un anno d'amore e non dimentichiamo che Francesco Totti ha sempre voluto il quarto figlio...