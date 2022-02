Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi? L'ultima lite a Castelgandolfo tra l'ex capitano e la showgirl

Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi? Secondo quanto riporta Dagospia la storia d'amore tra l'ex capitano della Roma e la celebre showgirl sarebbe al capolinea. Ultimo indizio di un rapporto non più idilliaco tra i due sarebbe una lite esplosa lo scorso 4 febbraio durante una gita in famiglia sulle rive del lago di Castelgandolfo, nella zona dei Castelli Romani.

Totti e Ilary Blasi a Castelgandolfo

Quel giorno Totti e la Blasi passarono una domenica insieme ai loro tre figli e una coppia di amici, prima al lago e poi nel centro storico della cittadina papale. Un giro sulle giostre sul lungolago, poi il pranzo al Borgo Antico presso la trattoria storica "Arte e Vino" con pranzo tipico a base di piatti romani e vini dei Castelli Romani. Infine la passeggiata nel centro storico con foto ricordo di Ilary poi postate sul suo profilo Instagram. La coppia non si è sottratta a selfie e autografi con i loro fan, anche se il capitano si era presentato un po' "camuffato", con mascherina, cappellino e cappuccio del giubbino in testa.

Il compleanno di Totti

Secondo Dagospia quel giorno scoppiò una lite tra i due, l'ennesima di una serie che pare si porti avanti da tempo. Un primo sospetto di qualche scricchiolamento nel rapporto tra marito e moglie si era avvertito in occasione del quaranticinquesimo compleanno di Totti dello scorso 27 settembre. Alla festa Ilary Blasi non fu presente. Non solo, a quella sua assenza si aggiunse un inedito silenzio social. Nessuna foto, nessuna immagine di auguri nei confronti del suo Francesco. Elementi notati dai numerosi fan sui social che allora si chiesero: «Si sono lasciati?».