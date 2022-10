Totti e Ilary Blasi, le borse tornano a casa ma i Rolex no (e la guerra continua)

Non appena ha potuto riabbriacciare le sue borse, Ilary Blasi ne ha subito sfoggiata una sui social: nei giorni scorsi, nel salone dell’amica hair-stylist Alessia Solidani, la showgirl ha sfoggiato al braccio una sontuosa Chanel appena riscattata. Ma se Totti sperava, con questo bel gesto, di recuperare la collezione di orologi svizzeri da oltre 1 milione di euro sottratti dall'ex moglie, ha capito male. I Rolex risultano ancora irreperibili. E la guerra continua. Lo scrive il Corriere della Sera.

La separazione

Alla fine è stato Francesco Totti a compiere il primo passo. Riportando indietro l’ampio assortimento di Chanel, Dior, Gucci e Hermés della sua ex moglie (le scarpe, pare, ancora no). Ma il risultato sperato dal Capitano non c'è stato. I Rolex sono ancora lontani. Ilary non ha ricambiato la cortesia. Anzi. I rispettivi avvocati (Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace per lui, Alessandro Simeone per lei), hanno provato per l’ultimissima volta a scongiurare la separazione giudiziale, ma non c’è stato verso. L’ex Letterina sarebbe irremovibile: la conciliazione non le interessa, vuole andare in tribunale. E in caso se ne parla quindi nel 2023.

Nel frattempo il giudice civile davanti al quale è approdata la querelle Borsette contro Rolex avrebbe fissato (o starebbe per farlo) una nuova udienza a stretto giro di posta. E in quella sede Francesco Totti conterebbe di vedere premiata la sua buona volontà, ottenendo la restituzione di ciò che gli appartiene (con scatole e garanzie), in cambio magari del rilascio anche delle scarpe di Ilary (e di altri accessori), si vedrà.

La nuova casa di Totti

Francesco non si sarebbe ancora trasferito a Roma Nord, nel mega attivo a Vigna Clara dove ha preso una casa in affitto per stare più vicino alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Anche se sono sempre più comuni gli avvistamenti della coppia nel quartiere, dal famoso bar di zona al supermercato dove Noemi fa la spesa. E comunque Totti non intenderebbe trasferirsi in pianta stabile dall’altro capo della città (per allontanarsi troppo dai figli), quanto avere una comoda base anche lì dove abita la compagna con i suoi due bambini.