Totti-Ilary, Alex Nuccetelli attacca la Blasi: «Devi farti un esame di coscienza. Lui con Noemi è rinato»

Francesco Totti ha detto la verità, la sua, e ora tutti sono pronti a raccontare qualcosa in piu' sul divorzio dell'anno: quello tra l'ex re di Roma e la sua ex regina. Una guerra quella tra l'ex capitano giallorosso e Ilary Blasi che ha tenuto banco per tutta l'estate e che non cenna a perdere d'attrattiva dopo le dichiarazioni rilasciate da Totti. Avevano chiesto riserbo e rispetto per Christian, Chanel e Isabel ma ora se ne stanno dicendo di tutti i colori. Tra Rolex rubati, viaggi fatti a spese del pupone e decantati amanti di Ilary, Totti dice la sua. E le accuse sono state pesanti. La verità probabilmente non si saprà mai, ma Alex Nuccetelli storico amico di Francesco continua a difenderlo a spada tratta.

Totti-Ilary, Nuccetelli contro la Blasi

Oggi ospite de I Fatti Vostr, il pr romano, torna a parlare di Totti, Ilary e Noemi Bocchi. Ora anche lui può vuotare il sacco. Dopo mesi di sibilline verità ora è il momento giusto di dire tutto.

«Non sono a conoscenza di cosa ha fatto lei prima di lui. Posso riscontrare che Francesco ha avuto un periodo particolare, noi amici lo abbiamo trovato più triste e pensieroso del solito. In quei momenti è cambiato qualcosa, ma lui è molto discreto, è difficile estrapolare i suoi sentimenti. Soprattutto in relazione alla moglie, che ha rispettato. Io lo trovo così, molto attaccato alla famiglia». Un anno e mezzo fa la crisi di Totti, così racconta il body builder, Alex Nuccetelli era in trattativa con l’Isola dei Famosi e per questo si sentivano spesso. È in quel periodo che è avvenuto il primo incontro con Noemi Bocchi, in Sardegna, ma non c’è stato nulla fra loro in quel momento. Poi sono seguiti incontri a delle feste a Roma fino a quando hanno iniziato a frequentarsi come coppia. «Francesco ha trovato una rinascita», ha dichiarato a Salvo Sottile l'amico.

Il messaggio alla conduttrice

Parlando dell’Isola dei Famosi, inoltre, ha spiegato che per quattro volte ha avuto contatti per un reality ma per altrettante quattro volte non se n’è fatto nulla. nessuna accusa chiara ma pare proprio che nelle sue parole si nascondesse un attacco a Ilary Blasi sempre pronta a sbarrargli la strada in Mediaset: «Sono in Rai, non potrò mai essere in Mediaset. L’amicizia con Francesco mi ha precluso tutto»

Poi a fine intervista Alex ha lanciato un messaggio ben chiaro proprio alla conduttrice:

«Penso che se parli del bene dei figli devi farti un esame di coscienza e andare un po’ più piano»