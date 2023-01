Noemi Bocchi, viaggi di lusso, aerei privati e feste in yacht: la nuova vita di lady Totti

Francesco Totti è partito nei giorni scorsi per gli Emirati Arabi Uniti, per prendere parte al Footgolf Tournament, al quale partecipano tanti ex calciatori. Insieme a lui, inseparabile, c'è Noemi Bocchi. La flower designer di Roma Nord si sta adattando alla nuova vita da wag, al fianco dell'ex capitano della Roma. Viaggi di lusso, aerei privati, eventi e feste in yacht. Ma dopo un periodo di assestamento, nel quale ha preferito restare nell'ombra, sembra essersi calata nel ruolo alla perfezione.

Il viaggio a Sharjah con Totti

Sui social Noemi Bocchi condivide poco. È meno social dell'ex moglie del suo compagno, Ilary Blasi, ma attraverso i pochi scatti racconta la nuova vita, tra la casa di Roma Nord dove si è da poco trasferita e i viaggi all'estero. Dopo essere stati in vacanza tra Miami e l'Honduras insieme ai figli, Totti e Noemi sono partiti alla volta di Sharjah. E mentre l'ex calciatore è impegnato con il Footgolf Tournament, lei lega con le altre mogli degli ex calciatori appena conosciute. Le sue storie su Instagram raccontano di partite a padel, giornate al mare e serate di gala.

Un anno con Totti

Noemi e Totti intanto hanno festeggiato il primo anno insieme. Almeno ufficialmente. Stando alle parole dell'ex calciatore, i due si sarebbero messi insieme a gennaio del 2022. La loro storia però è stata ufficializzata solo l'estate successiva, dopo la comunicazione congiunta Totti e Ilary, nella quale è stata annunciata la separazione. E proprio nelle ultime ore i legali dei due ex coniugi sembrano vicini a un accordo consensuale sul matrimonio. Per mettere definitivamente la parola fine e continuare ognuno la propria vita, senza più guardare al passato.