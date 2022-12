Chanel Totti ha un corteggiatore segreto: a Natale un «regalo speciale». E sui social regna il silenzio

Chanel Totti ha un nuovo ammiratore segreto. La figlia dell'ex Capitano della Roma e di Ilary Blasi ha ricevuto per Natale un regalo speciale da parte di un corteggiatore, di cui però non si conosce l'identità.

Da quando la separazione dei genitori è finita sulla bocca di tutti i giornali di gossip, la secondogenita è diventata protagonista delle piattaforme social, dove ormai su Tiktok conta più di 350mila follower e gli apprezzamenti tra i commenti non mancano mai (esattamente come le critiche...).

Il regalo di Natale

Chanel Totti a soli 15 anni dimostra di avere una certa predisposizione a stare davanti ai riflettori, e i video pubblicati sui social in cui fissa dritto la telecamera ne sono la conferma. Non mancano le critiche però, Chanel dopo la bufera mediatica che si è imbattuta sui genitori ha dovuto fare i conti con diversi haters che le hanno puntato il dito contro accusandola di essersi rifatta nonostante la sua giovane età. Non solo insulti però, Chanel riceve tanti apprezzamenti dagli utenti e qualcuno ha fatto un passo avanti, regalandole per Natale un mazzo di rose. Secondo quanto riportato dal magazine Chi, infatti, la figlia di Totti avrebbe ricevuto cinquanta rose rosse accompagnate da una dedica speciale da parte di un mittente che, ad oggi, rimane segreto. Sui social, ancora nessun riferimento al dolce omaggio ricevuto durante le vacanze natalizie. Sarà sbocciato un nuovo amore? Chi lo sa, nel frattempo la giovane ragazze si gode in totale relax il periodo natalizio dividendosi tra papà Francesco e mamma Ilary, che è volata a Bangkok per festeggiare il Capodanno insieme al suo Bastian.