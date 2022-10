Noemi benda Totti e lo porta al ristorante dove il Capitano chiese la mano a Ilary, il video

Noemi fidanzata, innamorata, ma anche un bel po’ birichina e maliziosa. Tanto da aver ideato per Totti un bel tranello. Chissà, forse ha voluto metterlo alla prova per scoprire se fosse davvero pazzamente innamorato di lei, al punto da aver, definitivamente, dimenticato la sua ex. E così, traendolo in inganno, lo ha condotto nello stesso romantico ristorante sul mare di Santa Severa. Un luogo quasi magico, con vista su un castello delle favole, dove Totti, tanti anni fa, chiese la mano di Ilary.

Il video

Noemi ha bendato il Capitano, lo ha preso per mano e lo ha trascinato dalla sua auto fino all’interno dell’Isola del Pescatore. Ed ha voluto anche che la scena fosse ripresa in un video che testimoniasse, a futura memoria, ogni attimo di quella festa a sorpresa organizzata per il compleanno del partner.

La nuova famiglia

Riacquistata la vista, Francesco, ha quasi esultato per la gioia, anche perché ad attenderlo c’erano davvero tutti i suoi affetti, i suoi tre figli e gli amici più cari, insomma, una vera festa in famiglia. Il tutto senza contare che, essendo anche una buona forchetta, la serata si prospettava tutta da gustare.

La colonna sonora

Anche la colonna sonora era di grande appeal, con le note romantiche di Lembo, lo chansonnier napoletano di Aneme e Core. Un’occasione quasi inaspettata, anche per scoprire che tra Francesco e Noemi le affinità non sono solo affettive, poiché la coppia ha capito scoperto di avere anche a tavola gli stessi gusti.

Gli stessi gusti

Il menù scelto è stato lo stresso, tutto a base di pesce, dagli stuzzicanti antipastini di crudi e ostriche ai più nobili spaghetti all’astice. Come ad ogni festa di compleanno che si rispetti non poteva mancare il dolce, ma quello preferito dal Capitano. Una versione riveduta e corretta del più classico dei tiramisù. E poiché all’Isola del Pescatore Totti è davvero di casa, ai due innamorati è stato servito un dessert ricoperto di Nutella, proprio come piace ad un campione che, in fondo, è rimasto davvero per tutti un po’ “Pupone”.