Tommaso Zorzi, futuro in prima serata? Lo aspetta un programma su Italia 1

Dopo il successo al Grande Fratello, quello da opinionista all'Isola dei Famosi e quello da conduttore per "Il punto Z" su Mediaset Play, c'è un'altra avventura all'orizzonte per Tommaso Zorzi. E sarà targata ancora Mediaset. L'influencer milanese è uno dei personaggi del momento della tv italiana e potrebbe debuttare in prima serata con un programma nei prossimi mesi in onda su Italia 1.

Un'impennata di popolarità a cui però il "mentore" Alfonso Signorini, che l'aveva scelto per l'edizione del GF Vip, avrebbe dato uno stop momentaneo senza cavalcare l'onda: secondo il direttore di "Chi", Zorzi avrebbe dovuto prendere una pausa dopo i sei mesi dentro la casa. «Le occasioni vanno costruite, non si può improvvisare».