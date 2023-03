Tom Cruise e la foto con l'hostess a Bari, chi è la (fortunata) donna? «Ho realizzato solo dopo di essere stata con lui. Tornerà»

«Sì, mi ha detto che tornerà in Puglia. Sicuramente presto e non per lavoro ma per una vacanza». E con tutta probabilità potrebbe farlo già la prossima estate. Per qualche ora sarà stata sicuramente la donna più invidiata di Bari, se non di Puglia. Lei, Maria Campanelli, l'unica che è riuscita nella "mission impossible": avvicinare Tom Cruise, salutarlo, stringergli la mano e scambiare qualche parola alla fine del suo soggiorno nel capoluogo pugliese.

Tom Cruise in Puglia, la foto con l'hostess

In questa settimana si è detto di tutto: che sarebbe rimasto per almeno quattordici giorni, che all'alba avrebbe corso sul lungomare di Bari, che avrebbe soggiornato in un notissimo luxury resort del Fasanese, che sarebbe stato a Matera per scoprire nuove location per i suoi film, ma nulla di tutto ciò. Per non parlare dei meme che lo hanno ritratto con Nunzia, la signora delle orecchiette di Bari Vecchia, inderr la lanz (al Molo San Nicola) con un polpo in mano, tra le palazzine di Enziteto. Ma Bari era per Cruise e il suo staff solo punto logistico dove atterrare e soggiornare tra una ripresa e l'altra di "Mission Impossible 8", con scene che l'attore avrebbe realizzato sulla portaerei statunitense "Bush" a largo dell'Adriatico, tra la Puglia e la Croazia.

Chi è l'hostess

E lei, Maria Campanelli, 41 anni, da 20 dipendente dell'aeroporto barese, una laurea in lingue e un lavoro in prima linea, è l'unica ad avergli parlato. In inglese, of course. «Sono stati giorni difficili. C'è stato un grande lavoro di equipe tra il nostro ufficio e tutti i reparti per organizzare al meglio l'accoglienza». Il suo, quello del Coordinamento Voli, è il primo ufficio che risponde alle emergenze con delle competenze tecniche e operative ben precise. Di certo questa non era un'emergenza ma gestire una serie di arrivi e partenze di jet privati ed elicotteri militari - come nel caso specifico - e, in concomitanza, i voli di linea e quelli degli altri fruitori dello scalo, di certo non è stata una passeggiata ma «siamo formati proprio per questo», garantisce.

Gli altri “incontri vip”

Ovviamente, all'interno di Adp non è l'unica donna che gestisce ruoli simili: «Qui valgono le competenze - continua Campanelli - ci sono molte donne che ricoprono ruoli importanti perché sono brave in quello che fanno». Ma - da donna e non da dirigente - cosa ha pensato quando si è resa conto di essere faccia a faccia con uno degli uomini ritenuti tra i più belli di Hollywood? «All'inizio non ci ho neanche pensato. L'ho salutato, lui mi ha salutata e mi apparso tranquillo, gentile. Non mi ha fatto sentire per nulla a disagio. Ho realizzato solo dopo di essere stata con Tom Cruise». E di certo con un lavoro così importante, e con la Puglia che diventa sempre più set cinematografico, qualche altro divo lo avrà pur incontrato. «Sì, ho incontrato, un paio di anni fa, Daniel Graig quando è venuto in Puglia e a Matera per girare "No time to die". Anche lui è stato molto gentile». Chi dei due l'ha affascinata di più? «Eh è una dura lotta».

È la donna, responsabile dell'ufficio Coordinamento Voli dell'Aeroporto di Bari, immortalata nell'immagine postata sui social della Regione Puglia, di Aeroporti di Puglia e dello stesso presidente Michele Emiliano. Uno scatto che la ritrae faccia a faccia con l'attore hollywoodiano, entrambi sorridenti, entrambi che guardano in camera in quell'istante in cui lei gli regala la sacca in tela brandizzata AdP. Ma cosa ci fosse in quella borsa non è dato sapersi: «Non lo so proprio», confessa. Sullo sfondo della foto, il jet privato con cui il protagonista di "Jerry Maguire" (film del 1996 che gli è valsa una candidatura come miglior attore) è arrivato sulla pista del Wojtyla all'alba del 26 febbraio scorso e con cui è ripartito venerdì 3 marzo.