Tom Cruise e la figlia Suri: non hanno più rapporti ma lei sta scegliendo il college (e lui dovrà pagare le spese)

Suri, la figlia 16enne di Katie Holmes e Tom Cruise, sta facendo domanda per il college. Ma lo sta facendo con il solo aiuto della madre, perché il papà «non ha rapporti con la figlia» e quindi non ha voce in capitolo sulla decisione. Lo ha rivelato una fonte vicina a Katie al Daily Mail: «Suri sta facendo domanda nei college di tutto il mondo. Katie vuole davvero che rimanga a New York in modo che possano essere vicini l'uno all'altro - ha spiegato la fonte -. Katie è molto orgogliosa di lei, ma è anche estremamente iperprotettiva». Non avrà nessun ruolo nella decisione, invece, il papà Tom Cruise: con la figlia non ha alcun rapporto dal 2013, un anno dopo il divorzio con Katie Holmes.

Tom Cruise pagherà l'università alla figlia Suri

«Suri non frequenta più suo padre da un decennio, lei non va a vedere i suoi film e lui non fa parte della sua vita», ha spiegato la fonte al tabloid inglese. Tuttavia, nonostante Tom non aiuterà Suri a scegliere il college, pagherà le tasse universitarie in base all'accordo di divorzio con l'ex attrice. Secondo i documenti citati dal Daily Mail, Tom Cruise ha accettato di pagare tutte le spese di Suri, comprese «spese mediche, dentistiche, assicurative, scolastiche, universitarie e altre spese extracurriculari». «Tom ha sempre mantenuto le sue responsabilità quando si è trattato di obblighi finanziari nei confronti di Katie e Suri», ha detto la fonte.