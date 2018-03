© RIPRODUZIONE RISERVATA

. È questo quanto hanno immediatamente pensato i suoi fan dopo la pubblicazione di una foto su Instagram in cui il cantante dichiaratamente gay tiene in braccio un neonato. Quello che potrebbe essere suo. Ma, dopo che la foto aveva spopolato sul web, è arrivata la smentita ufficiale: "Quel bambino non è mio figlio".nello scatto in bianco e nero guarda con tenerezza una minuscola manina, e scrive nella didascalia della foto sui social "La meraviglia assoluta".Il cantante di Latina, 38 anni, ha dichiarato la sua omosessualità anni fa, ma al momento non risulta legato a nessun compagno. Eppure proprio poco tempo fa aveva dichiarato in un'intervista a Vanity Fair di avere una grande voglia di diventare padre: "Sono in America anche per questo. Frequento corsi per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è tanta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Però più sto a contatto con genitori gay, più comprendo la nostra scelta sentimentale. Scopro come funziona la realtà ma anche come dis-funziona".