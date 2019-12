Tina Cipollari, con Kikò è riavvicinamento: aria di crisi con Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo Ferrara si sono lasciati? Ecco cosa sta accadendo https://t.co/dvKrilEOe3 — Novella 2000 (@Novella_2000) December 13, 2019

Il malore occorso nei giorni scorsi a Kikò. Attimi di paura il 6 dicembre scorso per Kikò Nalli , l'ex marito di Tina Cipollari , che ieri pomeriggio è stato colto da un malore improvviso nella sua casa a Sabaudia. A quanto si apprende, l'ex gieffino ha accusato un forte dolore al petto. I familiari hanno allertato immediatamente il 118 e il noto hair stylist è stato trasportato immediatamente all'ospedale Santa Goretti di Latina dove si trova in osservazione. A rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute è lo stesso Kikò che nelle storie di Instagram scrive: «Sto bene, tutto apposto... solo un forte stress. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l'anima in pace. Io mi rialzo sempre! Grazie a tutti».



Tina Cipollari «schiaffeggiata» su Tik Tok da Gianni Sperti: «È un insulto, non fa ridere» Attimi di paura il 6 dicembre scorso per, l'ex marito di, che ieri pomeriggio è stato colto da un malore improvviso nella sua casa a Sabaudia. A quanto si apprende, l'ex gieffino ha accusato un forte dolore al petto. I familiari hanno allertato immediatamente il 118 e il noto hair stylist è stato trasportato immediatamente all'ospedale Santa Goretti di Latina dove si trova in osservazione. A rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute è lo stesso Kikò che nelle storie di Instagram scrive: «Sto bene, tutto apposto... solo un forte stress. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l'anima in pace. Io mi rialzo sempre! Grazie a tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, da tempo circolano voci riguardo a un momento di difficoltà per la coppia che tra l’altro vive una relazione a distanza. È crisi, quindi, tra la storica opinionista didi Maria De Filippi e il fidanzato Vincenzo Ferrara? Tina si è fidanzata con Vincenzo Ferrara , imprenditore nella ristorazione a Firenze, dopo la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli (che durane il Grande Fratello ha conosciuto l’attuale compagna Ambra Lombardo) da cui sono nati i figli Mattias, Gianluca e Francesco. Ultimamente Kikò ha avuto un problema e dopo aver accusato un forte malore è stato trasferito in ospedale a Sabuadia.Tutto è andato per il meglio, ma secondo il settimanale “Vero” quanto accaduto avrebbe riavvicinato molto i due ex: “A sorpresa – si legge sulla rivista – negli ultimi giorni sembra farsi sempre più concreta l’ipotesi di un clamoroso riavvicinamento tra Kikò e Tina. Sembra infatti che la Cipollari, durante i giorni di grande paura di Kikò, sia stata davvero molto vicina all’ex marito, regalandogli tutto quel sostegno di cui aveva bisogno”.: “Sembra che la relazione tra Tina e Vincenzo sia in una fase di riflessione. Gli amici della coppia negli ultimi tempi avrebbero notato che le trasferte a Firenze siano diventate sempre più sporadiche. A conti fatti la coppia si vedrebbe meno, tanto da spingere sempre più persone a pensare che possano addirittura aver concluso quella che sembrava una storia d’amore destinata all’altare”.