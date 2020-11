Tina Cipollari torna single, l'annuncio su Instagram: è finita con Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari è di nuovo single. E' stata lei stessa ad annunciarlo su Instagram. «Nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata - scrive sui social -. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente».

Vincenzo è Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino: la coppia stava insieme da un paio di anni e già da qualche tempo i rumors li volevano separati. Ora la conferma.

Ultimo aggiornamento: 13:57

