Tina Cipollari inizia la dieta: «Perderò venti chili, ecco cosa mangio»

“Il mio obiettivo è perdere venti chili, ne mancano ancora un po’, ma con il tempo sono certa che ci riuscirò”, come annunciato Tina Cipollari ha iniziato la sua dieta, spronata da Maria De Filippi che a “Uomini e donne” l’ha fatta pesare e consegnare un nuovo regime alimentare da una nutrizionista.Il peso è calato e tina ha spiegato la sua dieta: “Devo fare esattamente cinque pasti al giorno: colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne - La mattina posso mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata light o con del burro di mandorle, per lo spuntino della mattina posso scegliere tra lo yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione. A pranzo posso mangiare della carne o del pesce, ma prima devo mangiare della verdura, lo spuntino del pomeridiano consiste di sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce. La mia dieta non prevede pasta, ma posso mangiare del farro”.Dopo i primi giorni difficili, sono arrivati i risultati: “Il mio umore è ottimo, non è cambiato per nulla, anzi. Mi sento molto meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Al di là dei chili persi sto vedendo dei risultati, mi sento più sgonfia”.