Tina Cipollari, ecco Claudio Falghera: il corteggiatore che fa girare la testa all'opinionista di Uomini e Donne

È entrato a gennaio tra i corteggiatori di Uomini e Donne con una presentazione che ha lasciato a bocca aperta persino l'opinionista di ferro Tina Cipollari. «Ho una villa con parco e piscina, una casa a Cortina, una a Riccione, il più grande club estivo dell'entroterra pesarese, con albergo, un ristorante e una discoteca». Ma l'elenco si è arricchito anche di una Bentley, svariati appartamenti di proprietà, le vacanze a Caprera e negli Stati Uniti: insomma un pedigree da far brillare gli occhi alle gentil dame ospiti nello studio di Maria De Filippi, tanto che nel giro di una manciata di puntate Claudio F., dall'inconfondibile accento simil romagnolo, ha subito attirato l'attenzione di Gemma Galgani (ma va'), Michela e Gabriella.

Claudio Falghera fa girare la testa a Tina Cipollari

Fra le tre contendenti però, è entrata a gamba tesa anche Tina Cipollari, che ha manifestato a sorpresa il suo interesse per il nuovo arrivato, ovvero l'imprenditore pesarese Claudio Falghera, 67 anni, titolare del Tropicana Club di Colbordolo di Vallefoglia e già presidente del Rotary Club di Urbino. Falghera, raccontano le cronache, discende da una famiglia nobile di Venezia ed è rimasto vedovo: per questo motivo ha deciso di partecipare alla trasmissione di Canale 5, ben consapevole che al momento della presentazione, raccontando la sua agiata situazione economica e le sue svariate proprietà, sarebbe diventato immediatamente uno dei corteggiatori più ambiti. E infatti. «Marylin Monroe diceva che la ricchezza in un uomo equivale alla bellezza di una donna. È una legge di natura», si è schernito di fronte alle telecamere. Disincantato e autoironico, nell'ultima puntata ha ballato con Tina, che sembrerebbe veramente interessata a lui. Anche quando Maria le chiede: «Ma davvero, ti piace?», lei risponde: «Certo!». Un interesse che però a chi la conosce bene - come Gianni Sperti - appare strategico, per mettere cioè i bastoni tra le ruote ad una lanciatissima Gemma Galvani, sempre più esterrefatta davanti allo slancio della opinionista che potrebbe farle sfumare l'ennesima liaison. Fu vero colpo di fulmine? Ai posteri (e agli spettatori) l'ardua sentenza.