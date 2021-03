Kylie Jenner: 2; Hailey Bieber 3,5; Judd Apatow 1; Julianne Moore 8; Gigi e Bella Hadid 10. E poi fuori classifica Lady Gaga 5 milioni, e Beyoncè: 10 milioni su dieci. Le cameriere dei ristoranti più ricchi e famosi degli Stati Uniti danno i voti alle celebrità che hanno avuto modo di osservare su un terreno particolarmente vulnerabile per loro: la tavola da pranzo. Lo fanno con messaggi pubblicati su TikTok, senza evidente tifoseria o voglia di rivalsa. Sciorinano con sobrietà giudizi sul comportamento delle stelle che hanno avuto la ventura di servire, e scatenano la curiosità di milioni di fan che leggono con avidità le loro pagelle.

LE BOCCIATURE

Ha iniziato lo scorso luglio la modella Julia Carolan, la quale emette giudizi dall'aula di Nobu, il ristorante di Soho che l'omonimo chef giapponese ha aperto nel 1994 insieme a Robert De Niro. È qui che Julia ha incontrato Hailey, la moglie di Justin Bieber, scostante e un po' sprezzante nel rapporto con chi la stava servendo. Hailey ha letto il commento è si è scusata, sempre in rete via Twitter, proprio come farebbe a ruoli invertiti un buon proprietario di ristorante che ha ricevuto una recensione negativa su TripAdvisor.

Le bocciature continuano con le sorelle Jenner. Kylie (2) si è permessa di lasciare 20 dollari di mancia su un conto di 500 dollari, ignorando che i camerieri non vengono pagati, e che fanno affidamento sulla regola non scritta che impone di lasciare sul tavolo almeno il 18% del valore della fattura. Kendall (4) poi non si degna nemmeno di parlare con il personale, e si fa accompagnare da qualcuno che sembra designato a ordinare il cibo per lei. Il record negativo spetta a Jake Gyllenhaal (1), il celebre Donnie Darko al cinema, il quale «non fa che lamentarsi durante il pranzo, ma poi al momento di pagare non tira mai fuori il portafogli». Stesso voto per Judd Apatow (1) al quale la cameriera di Los Angeles Annie Bond concede il dubbio che si sia presentato a mangiare in una giornata particolarmente negativa per lui.



DIECI E... OLTRE

Stroncature simili per fortuna sono rare: la bilancia pende decisamente in favore delle lodi riservate alle star più virtuose, o anche più semplicemente le più umane. Julianne Moore (8) «ti guarda fisso negli occhi, e ti dà l'impressione di essere lì giusto per te» dice da New York la barista Laura Mesrobian, la quale è ugualmente incantata da Glenn Close «austera e regale, mai fuori posto e sempre accompagnata dal delizioso cagnolino Pip», e da Frances McDormand (9) ben disposta a lasciarsi andare alla festa della tavola. C'è poi anche Ryan Goslin, promosso dalla cameriera Annie Bond: «È così educato».

Un gradino più in alto, sempre per la stessa Mesrobian c'è Hillary Clinton (9), arrivata al banco la sera della sconfitta elettorale alle presidenziali del 2016 «Pensavo che avesse bisogno di un buon bicchiere di rosso, e invece mi ha ordinato un cocktail a base di tequila, come se fosse una festa». Il 10 è dedicato alle sorelle-modelle Gigi e Bella Hadid «allegre e generose nel comunicare la loro felicità» secondo Julia Carolan. Un iperbolico 11 spetta a Greta Gerwig, splendida interprete di Storia di un Matrimonio, che nella memoria di Mesrobian: «ha passato minuti a parlare con me dei seni che le stavano cadendo dopo la nascita del figlio».



FUORI GARA

Ma siamo già fuori dai parametri scolastici, in un olimpo abitato solo da astri umani come Lady Gaga, della quale Annie Bond dice: «E' un autentica dea, ricorda i nomi di ognuno di noi, e poi è sempre impeccabile». Meglio di lei solo Beyoncè, almeno nella memoria di Julia Carolan che l'ha servita insieme al marito Jay Z: «Non ho nemmeno interagito molto con lei, ma al momento di lasciare il locale mi ha cercato e mi ha regalato un largo sorriso mentre mi diceva: Thank you». Il voto? 10 milioni su dieci.

