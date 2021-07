Temptation Island, colpo di scena su Tommaso: «Valentina devi vedere queste immagini»

Colpo di scena a Temptation Island per la coppia formata da Valentina e Tommaso. Nella puntata di oggi la bionda 40enne sarà convocata nel pinnettu. Un momento inaspettato dal momento che Tommaso era quello geloso e ossessionato dalla compagna. La convocazione nel pinnettu segnerà una svolta. Nello spot di anteprima della puntata del 5 luglio si vede Filippo Bisciglia recarsi da Valentina con urgenza: «Ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò, devi assolutamente vedere e soprattutto ascoltare».

APPROFONDIMENTI STASERAINTV Stasera in tv, Temptation Island su Canale 5: la strana reazione di...

Leggi anche > La showgirl Katie Price irriconoscibile dopo l'operazione chirurgica. «Soffre atrocemente»

Temptation Island, la svolta per Tommaso e Valentina

La coppia è la più seguita e che ha attratto più curiosità perché tra i due c'è un'importante differenza d'età, lui 21 anni e lei 40. Tommaso, inoltre, ha una gelosia patologica che lo porta a criticare anche le scelte di abbigliamento della sua Valentina. «Tu sei solo mia, devi guardare solo me... Il tuo corpo è sacro, non devi andare scoperta e non devi farti toccare», le ha detto prima della separazione.

Temptation Island, la svolta per Tommaso e Valentina



La seconda puntata di Temptation Island andrà in onda lunedì 5 luglio e mostrerà la convocazione urgente di Valentina nel pinnettu. Secondo alcune indiscrezioni sembra che una coppia sia stata squalificata dopo soli due giorni dall'inizio del programma: «I protagonisti eliminati – scrive Blasting News – potrebbero essere Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti: l’eccessiva gelosia del 21enne lo avrebbe portato a infrangere il regolamento... sul web si mormora che all’Is Morus Relais siano volate sedie e tavoli. Ma non solo, il fidanzato geloso avrebbe tentato di raggiungere il villaggio delle ragazze fidanzate».