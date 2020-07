Temptation Island, l'indiscrezione: «Ecco com'è finita la storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso...»

Temptation Island, arriva l'indiscrezione: «Ecco com'è finita la storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso...». Nel video di anticipazioni apparso sul profilo ufficale del reality condotto da Filippo Bisciglia, nelle puntata in onda domani l'ex calciatore si infurierebbe per le amicizie affettuose strette dalla ex Miss Italia all'interno del villaggio. «Sembrava fosse amore, invece potrebbe essere un bel calesse...», commenta addolorato. Ma se qualche fan teme un epilogo amaro per la coppia, arriva un'indiscrezione che ribalta la situazione.

Come riporta il sito Gossip News Italia, Manila e Lorenzo sarebbero rimasti per tutti e 21 i giorni all'Is Morus Relais e alla fine sarebbero usciti insieme, con una sorpresa finale. A riferirlo, il direttore di Gossip News Italia Angelo Fasolo. Proposta di matrimonio in vista? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 16 Luglio, 08:55

