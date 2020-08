Temptation Island, Manila Nazzaro e l’amore per Lorenzo Amoruso: «L’ho conosciuto su Internet…»

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoroso, protagonisti di “Temptation Island”, si sono conosciuti su Internet. La coppia ha superato indenne la prova del reality per fidanzati condotto da Filippo Bisciaglia e ora la stessa ex Miss Italia racconta com’è nato il loro amore.

In un momento di riflessione, in cui la Nazzaro stava ancora affrontando la separazione dal marito Francesco Cozza, Twitter ha fatto da Cupido: “Ci siamo conosciuti su Twitter. Ci siamo scritti per mesi senza prima vederci, ha avuto una pazienza enorme. Ero in fase di separazione dal mio ex - ha raccontato in un’intervista a “Oggi” - avevo la testa da un’altra parte e lui ha saputo aspettare”. Il tempo ha dato ragione a Lorenzo: “E’ la persona affabile che avete visto, ma ha una testa dura che non vi dico… ma a me piace così. Siamo due persone “alfa” …”.

Il matrimonio non è nei prossimi programmi, mentre stanno cercando una casa nella Capitale che possa ospitare loro e i due figli di Manila, Francesco Pio e Nicolas, nati dal precedente matrimonio: “E’ sempre presente con i ragazzi, è un uomo buono e giocherellone. Pochi sanno che ha alle spalle studi da maestro elementare, quindi li aiuta a fare i compiti, parla diverse lingue. E cucina pure bene. Siamo una vera e propria famiglia, anche se non siamo sposati e lui non è il padre dei miei figli”.

