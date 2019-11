Temptation Island, Andrea Filomena e Jessica Battistello spiegano per la prima volta cosa c'è dietro il ritorno di fiamma

Andrea Filomena

Temptation Island,

hanno ufficializzato il ritorno di fiamma sui social.

"Uomini e Donne"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

protagonisti dell'ultima edizione disono tornati insieme eUna riconciliazione tra le polemiche perché dal programma e dal falò di confronto erano usciti separati e qualcuno ha ipotizzato che il loro percorso non sia stato autentico e sincero. Oggi, mesi dopo il loro addio davanti alle telecamere, parlano per la prima volta del loro amore ritrovato. Lo fanno sul settimanale ufficiale disvelando qualche retroscena.«Dopo l'ultimo confronto televisivo io e Andrea - spiega Jessica - abbiamo continuato a sentirci. Volevo lottare per recuperare la nostra storia, ma lui mi diceva di non essere pronto. Nulla di quello che facevo sembrava bastare, nonostante le tante dimostrazioni. Sono arrivata al punto di decidere di gettare la spugna, lasciare tutto e partire per Santo Domingo. Quando l'ho comunicato ad Andrea, lui mi ha fermata e mi ha spiegato che la paura, l'orgoglio e anche la famiglia lo stavano bloccando, ma non voleva lasciarmi andare via».«In quel momento - aggiunge - ho capito di dover fare ancora qualcosa per salvare il nostro rapporto e ho chiesto di poter parlare con i suoi genitori per avere un confronto. Da quel momento abbiamo deciso di riprovarci. Vedere Andrea stare male per quello che era successo aha cambiato molte cose dentro di me. Vederlo soffrire mi ha fatto capire la misura del suo amore e ho guardato il nostro rapporto da una prospettiva diversa. Aho trovato in(il single tentatore) quello che mi mancava, mi sono presa le attenzioni di cui avevo bisogno. Ma la realtà dei fatti è che tutto questo lo volevo solo da Andrea. Nonostante quello che è successo, non mi pento di ciò che ho fatto perchè è quello che mi ha permesso di capire molte cose sul rapporto che stavo vivendo e ciò che voglio nel mio futuro».Andrea Filomena spiega cosa lo ha spinto a perdonarla: «Da parte mia c'era tanta rabbia. Il mio essere altalenante derivava anche dalla volontà di farla penare. Ma la verità è che non ho mai smesso di amarla. Avevo paura di soffrire e dare una seconda possibilità a questa storia voleva dire andare contro le mie regole. Grazie a Temptation Island la nostra coppia è rinata e Jessica ha capito parte dei suoi errori ma, con tutta sincerità non so se, tornando indietro, accetterei di rifarla. Ho sofferto come un cane».La coppia aveva scelto di partecipare al programma dopo che Jessica aveva annullato le nozze imminenti e durante la permanenza nel villaggio si era legata alche poi si è seduto sul trono di "Uomini e Donne":«Quando mi ha detto che avrebbe fatto il tronista, ho fatto fatica a immaginarlo su quella poltrona, per via della sua timidezza. Ho visto il suo percorso e credo che abbia peccato di ingenuità. A volte ha assunto un atteggiamento troppo morbido anche nei confronti di Giulio, passando per quello senza carattere. Credo che Veronica gli piacesse veramente ma non ha saputo gestire la situazione e se l'è lasciata scappare di mano». «Non ho nulla contro Alessandro, anzi posso dire che mi è dispiaciuto che nel programma le cose non siano andate bene. È un ragazzo educato», ha concluso Filomena.